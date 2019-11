Van Gerwen voor niemand bang: ’Dichtbij telt niet’

Adrian Leiws (r) feliciteert Michael van Gerwen met zijn overwinning. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen vervolgt zondagmiddag vol vertrouwen zijn jacht op de vierde eindzege bij de Grand Slam of Darts. Eerder won hij het majortoernooi in 2015, 2016 en 2017. In de halve eindstrijd moet de 30-jarige Nederlander wel eerst zien af te rekenen met titelverdediger Gerwyn Price. „Van de overgebleven spelers heb ik verreweg het meeste talent. Als ik goed speel en geen fouten maak, dan word ik de kampioen. Zo simpel is het”, stelt Mighty Mike.