Sport Kort: ’Darts at home’ valt Klaasen niet tegen

Darts: Klaassen vindt thuis darten prima

08.17 uur: Darter Jelle Klaasen was woensdag een van de deelnemers aan het zogenoemde ’Darts at home’, een initiatief van dartsbond PDC. Vanuit zijn eigen huis nam hij het in toernooivorm op tegen drie anderen. De dartswereld lijkt de komende maanden veroordeeld tot de webcam en het dartsbord aan de eigen muur.

„Ik had het nog nooit gedaan, darten tegen anderen via een liveverbinding”, zei Klaasen over zijn kennismaking met ’Darts at home’. „Het viel me alles mee. Het leek me niet zo fijn, want je moet meer opletten en wachten; eerst moet je je eigen score uitrekenen en via de camera doorgeven aan de speaker. Ik ben nogal een ongeduldig persoon.” Ondanks dat Klaasen liever een podium betreedt en voor een luidruchtige zaal speelt, is hij blij weer in actie te kunnen komen. „Het is voor mij een tijd geleden dat ik een beetje serieus heb gedart, dus ik heb er wel weer zin in.

Ook wielerploeg Bahrain in virtuele Ronde van Zwitserland

08: 00 uur: Wielerploeg Bahrain-McLaren neemt alsnog deel aan de virtuele versie van de Ronde van Zwitserland. De wedstrijd vervangt de normale editie van de rittenkoers, die vanwege het coronavirus niet kan worden verreden dit jaar. Op het eSports-platform Rouvy strijden onder meer zestien ploegen uit de WorldTour vijf dagen - van 22 tot en met 26 april - om dagsucces en de leiderstrui. Per team starten dagelijks drie renners op hun fietstrainer.

De wedstrijd is een initiatief van de organisatoren van de Zwitserse wielerkoers en belangenorganisatie Velon, waarin een aantal ploegen onder wie Jumbo-Visma en Sunweb is vertegenwoordigd. Die teams hadden zich net als dertien andere ploegen uit de WorldTour eerder al aangemeld. De etappes van The Digital Suisse 5, zoals de koers officieel heet, duren een uur en ploegen kunnen hun samenstelling dagelijks wijzigen. Thuis op hun fietstrainer voelen de renners dezelfde weerstand die zij bijvoorbeeld bij het rijden bergop zouden ondervinden. Afgelopen zondag won de Belg Greg Van Avermaet de virtuele editie van de Ronde van Vlaanderen.