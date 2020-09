’Meeste sexy atlete ter wereld’ laat Dortmund-captain Mats Hummels afzien

De 21-jarige Duitse verbeterde in 2020 liefst vijf persoonlijke records: indoor op de 100 meter en 200 meter, en outdoor op de 400 meter. Daarnaast won ze zilver op de 4x400 meter op het EK Onder-20 en brons op dezelfde afstand op het EK Onder-23.

Schmidt heeft zo’n één miljoen volgers op Instagram en wordt - net als Dortmund - gesponsord door Puma. Vandaar het bezoek. Samen met enkele voetballers volbracht ze een fitnesstraining en met aanvoerder Mats Hummels bond ze de strijd aan op de 400 meter. De captain van Dortmund ging kansloos ten onder. „Ik heb dit echt onderschat”, zei Hummels na afloop. Schmidt troostte hem door te zeggen dat het ’voor haar ook een zware inspanning was geweest’.

Mats Hummels en Alica Schmidt moeten allebei bijkomen. Ⓒ Instagram

Schmidt, die volgend jaar in Tokio hoopt te debuteren op de Olympische Spelen, is overigens niet blij dat ze in 2017 door het Australische magazine ’Busted Coverage’ werd omgedoopt tot ’meest sexy atlete ter wereld’. „Ik weet niet waarom die eer mij te beurt viel”, zei ze destijds.

„Sport komt bij mij duidelijk op de eerste plaats. Er zijn duizenden meisjes op Instagram die er goed uitzien, maar zoveel fans hebben, maakt je niet interessant. Ik doe gewoon aan competitieve sport.”