Video: Heldenonthaal PSV-spelers voor aanvang duel met Willem II

Niet om de spelers uit te fluiten, maar juist om ze toe te juichen. De fans zongen wat liedjes en staken vuurwerk af. Trainer Ernest Faber kon bij het uitstappen een glimlach niet onderdrukken.

PSV is bezig aan een slecht seizoen en is in de eredivisie afgezakt naar de vijfde plaats. De laatste weken is het erg onrustig in Eindhoven. Algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong zijn volgens een groep fans verantwoordelijk voor de slechte prestaties en kregen te maken met bedreigingen.

De Jong twijfelde over zijn toekomst, maar hij liet vrijdag (net als Gerbrands) weten gewoon door te gaan. Faber sprak ook de steun uit voor De Jong, net als de raad van commissarissen. PSV probeert op deze manier de rijen weer gesloten te krijgen en hoopt alsnog Europees voetbal te halen.

Opstelling PSV

Ricardo Rodríguez heeft voor het eerst een basisplaats bij PSV. De Zwitserse linkerverdediger, die onlangs op huurbasis van AC Milan werd overgenomen, maakte vorige week bij Ajax (1-0 verlies) in de tweede helft als invaller zijn debuut. Tegen Willem II kiest trainer Ernest Faber direct voor Rodríguez. Dat gaat ten koste van de Fransman Olivier Boscagli.

Naast Boscagli is ook Bruma zijn basisplaats kwijt. Ryan Thomas, tegen Ajax nog reserve, start op het middenveld. Mohamed Ihattaren schuift door naar de plek van Bruma in de voorste linie.

PSV wist dit jaar nog geen wedstrijd te winnen en is in de eredivisie afgezakt naar de vijfde plaats. Willem II staat op de vierde plek en heeft vier punten meer dan PSV.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever en Rodríguez; Rosario, Thomas en Hendrix; Ihattaren, Lammers en Gakpo.