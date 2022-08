Van Dijk en Haller op lijst voor Gouden Bal, Messi ontbreekt

Lionel Messi ontbreekt bij de genomineerden. De Argentijn van Paris Saint-Germain won de prijs al zeven keer, waaronder vorig jaar. De Fransman Karim Benzema van Real Madrid is de grote favoriet.

De opzet van de Gouden Bal, die op 17 oktober wordt uitgereikt, is dit keer anders. De prijzen worden verdeeld op basis van de prestaties in een seizoen in plaats van in een kalenderjaar. Dat gebeurde mede na alle commotie over de laatste editie. De Ballon d’Or ging toen naar Messi, terwijl volgens veel voetballiefhebbers eigenlijk de Poolse spits Robert Lewandowski de prijs had moeten krijgen.

Miedema

Bij de vrouwen maakt Oranjespits Vivianne Miedema kans op de Gouden Bal voor beste speelster. De aanvalster van Arsenal maakte afgelopen seizoen 21 doelpunten in 33 duels. Op het EK moest Miedema twee groepsduels toekijken vanwege een coronabesmetting. In de verloren kwartfinale tegen Frankrijk deed ze wel weer mee. Er zijn twintig speelsters genomineerd. De prijs wordt voor de vierde keer uitgereikt. Ada Hegerberg (2018), Megan Rapinoe (2019) en Alexia Putellas (2021) zijn de vorige winnaars. In 2020 werd de prijs vanwege het coronavirus niet uitgereikt.