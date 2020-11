Video: Topgolfer Jon Rahm laat bal over water ketsen voor hole-in-one

Op de 16de hole sloeg Rahm de bal al ketsend over het water (in golfkringen ook wel bekend als jezusbal), waarna het balletje met precies de juiste snelheid in het gaatje rolde.

De beelden hiervan worden massaal bekeken op het Twitter-account van de Masters, woensdagochtend al bijna drie miljoen keer. Ook nog eens een mooi verjaardagscadeau voor Rahm, want hij was jarig, 26 kaarsjes kon hij uitblazen.

De Masters in Augusta in de Amerikaanse staat Georgia worden van 12 tot en met 15 november zonder publiek gehouden. De golfmajor stond aanvankelijk gepland voor 9-12 april, maar werd toen vanwege de coronapandemie uitgesteld. Tiger Woods won vorig jaar The Masters voor de vijfde keer in zijn carrière.