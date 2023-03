AlphaTauri: ’Formule 1-team wordt niet verkocht’

De renstal is het zusterteam van Red Bull Racing en reed eerder onder de naam Toro Rosso, nadat Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz eind 2005 het team van Minardi overnam. Mateschitz overleed vorig jaar en inmiddels is Oliver Mintzlaff eindverantwoordelijke als het gaat om de autosportactiviteiten van Red Bull.

AlphaTauri-teambaas Tost, die dit jaar Nyck de Vries en Yuki Tsunoda onder zijn hoede heeft, stelt dat er van een verkoop van het team geen sprake is. Over een mogelijke verhuizing van Italië naar Engeland wordt in het statement overigens niet gesproken.

„Ik heb enkele zeer goede ontmoetingen gehad met Oliver Mintzlaff, die bevestigde dat de aandeelhouders AlphaTauri niet zullen verkopen en dat Red Bull het team in de toekomst zal blijven steunen”, aldus Tost. „Al deze geruchten hebben geen basis en het team moet gefocust blijven voor de start van het seizoen om beter te presteren dan vorig jaar.”