AZ verlengt contract met smaakmaker Jesper Karlsson tot zomer 2026

Karlsson kwam vorig seizoen over van het Zweedse IF Elfsborg en maakte zijn debuut in de veelbesproken uitwedstrijd bij Sparta, waar AZ op knullige wijze een 0-4 voorsprong verspeelde.

Prima debuutseizoen

De 23-jarige aanvaller kende in Nederland echter een uitstekend debuutseizoen. De rechtsbenige linksbuiten was met twaalf goals en negen assists gelijk belangrijk voor de Alkmaarse Eredivisionist.

In de huidige jaargang zal de flankspeler uit Falkenberg die cijfers ongetwijfeld gaan overtreffen, aangezien Karlsson inmiddels in 22 officiële duels alweer acht doelpunten en dito assists achter zijn naam heeft staan.

Uitzege Ajax

De Zweedse international, goed voor zes caps, is uitgegroeid tot één van de sleutelspelers van de steeds beter draaiende Alkmaarse formatie, die zondag in de memorabele uitoverwinning op Ajax (1-2) de derde zege op rij noteerde. Ook overwintert de ploeg van Pascal Jansen in de Conference League.

