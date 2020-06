Formule 1 start nieuw initiatief en vecht tegen racisme en ongelijkheid

Op juli 5 wordt de eerste Grand Prix van het jaar verreden in Oostenrijk. Gedurende het hele raceweekend rijden alle coureurs met regenbogen op hun bolides. Waar deze geplaatst zullen worden verschilt per team. Zo heeft McLaren bekendgemaakt de regenboog aan de binnenkant van de halo tentoon te stellen en plaatst Renault de regenboog aan de voorkant van de neus van de F1-wagens.

Op de halo van de F1-auto’s wordt tijdens het raceweekend in Oostenrijk een regenboog afgebeeld. Ⓒ F1

„De start van het seizoen is nabij en dat zal een belangrijk moment worden voor onze sport”, zegt F1-CEO Chase Carey op de officiële website van de Formule 1. „Het is ook een goed moment om stil te staan bij zaken en problemen die groter zijn dan welke sport of land dan ook”, doelt Carey op het coronavirus. „Met het initiatief dat wij vandaag (maandag, red.) hebben gelanceerd uiten wij onze dank en steun aan iedereen over de hele wereld, voor hun moed en eenheid die zij in deze moeilijke tijden hebben laten zien.”

Ook zal de F1 stilstaan bij racisme. Hetgeen wat de wereld naast het coronavirus momenteel in zijn greep houdt. „De Formule 1 zal tijdens de eerste race in Oostenrijk eensgezind staan om luid en duidelijk naar buiten te brengen dat racisme moet stoppen. We zullen het hele weekend onze volledige steun tonen bij het bestrijden van ongelijkheid. Tevens willen wij onze eigen inspanningen versnellen om de Formule 1 diverser en toegankelijker te maken”, aldus Carey, die daarmee gehoor geeft aan het verzoek van Mercedes-coureur Lewis Hamilton, de zesvoudig wereldkampioen die zich de afgelopen weken al nadrukkelijk mengde in de protesten tegen racisme.

De 35-jarige Brit van Mercedes pleitte voor een speciale commissie die ervoor moet zorgen dat er meer diversiteit in de racewereld komt. Er wordt nu een werkgroep opgezet die na gesprekken met diverse coureurs en tal van mensen die binnen de Formule 1 werken met aanbevelingen moet komen. „De wereld is multicultureel. De Formule 1 zou daarvan een afspiegeling moeten zijn, maar dat is het niet. We moeten actie ondernemen. Het is de hoogste tijd”, zo liet Hamilton eerder weten.