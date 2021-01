Wereldkampioen darts Wayne Warren houdt beker uit onvrede over te weinig prijzengeld

Hij heeft bestuur van de afgegeleden BDO (British Darts Organisation) duidelijk gemaakt dat hij de beker in zijn bezit houdt omdat hij te weinig prijzengeld heeft ontvangen voor zijn wereldtitel. „Ik hou jullie beker als mijn compensatie”, laat de Welshman weten aan Britse media.

Warren rekende een jaar geleden in de finale op de fameuze Lakeside Country Club af met Jim Williams. De 58-jarige darter rekende op 100.000 pond prijzengeld, zo’n 111.000 euro, maar ontving niet meer dan 23.000 pond.

The Rhondda roofer, de oudste wereldkampioen ooit in de sport, is woedend over dit ’lage bedrag’ en heeft daarom de opvallende beslissende genomen om de wisselbeker zijn eigendom te maken. „Ik had 100.000 pond moeten krijgen. Het had mijn leven moeten veranderen. De manier waarop de BDO mij heeft behandeld is een schande. Ik kan jullie zeker vertellen waar de beker is. Hij staat op de tafel in mijn woonkamer.”

In 2021 wordt er voor het eerst sinds 1978 geen mondiale titelstrijd georganiseerd door de BDO. De bond is op sterven na dood, maar het einde van de BDO is nog niet officieel gemaakt. Zo’n beetje alle dartgrootheden begonnen hun loopbaan bij de organisatie, die later werd voorbijgestreeft door de PDC, die in 1994 werd opgericht. Phil Taylor veroverde zijn eerste wereldtitel bij de BDO. Raymond van Barneveld pakte zelfs vier titels bij de bond, voor hij in 2006 de overstap maakte naar de PDC.