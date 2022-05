Botic van de Zandschulp gewoon van de partij in Madrid

De 26-jarige Van de Zandschulp moest zondag in de eindstrijd van het toernooi van München tegen de Deen Holger Rune opgeven omdat hij last had van ademhalingsproblemen. „Ik bleef moeite houden met ademhalen en had al snel door dat het onmogelijk was om door te spelen.”

Van de Zandschulp steeg door zijn finaleplaats in München wel op de wereldranglijst naar de 31e plaats. In Madrid neemt hij het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta.