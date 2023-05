’Lionel Messi verlaat PSG en voetbalt volgend seizoen in Saoedi-Arabië’

„De deal is rond”, zegt een anonieme bron tegen AFP, zonder de club te noemen. „Het contract is enorm. We zijn alleen nog wat kleine details aan het afronden.” De Argentijn werd ook in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona, maar zou nu kiezen voor een bijzonder lucratief aanbod uit Saudi-Arabië, waar hij rond de 360 miljoen euro per jaar kan gaan verdienen.

Media noemen Al-Hilal, de huidige nummer 4 van Saudi-Arabië, het vaakst als volgende club van Messi. Bij het mega-aanbod zou het Saudische investeringsfonds Public Investment Fund zijn betrokken als geldschieter, net als afgelopen winter bij de lucratieve overstap van Cristiano Ronaldo naar het Saudische Al-Nassr. „Het is Saudi-Arabië dat Messi haalt, niet een specifieke club”, zegt de bron tegen AFP. Op deze manier wil het grootste olie-exporterende land ter wereld een nieuwe tweestrijd creëren tussen de voormalige sterspelers van de aartsrivalen FC Barcelona (Messi) en Real Madrid (Ronaldo).

Toeristisch ambassadeur

Wereldkampioen Messi zet zich al langer in voor Saudi-Arabië, het land waarover mensenrechtenorganisaties regelmatig hun zorgen uiten. De Argentijn is toeristisch ambassadeur voor het land en werkt vanuit die rol mee aan promotionele activiteiten. Vorige week leidde een uitstapje van Messi naar Saudi-Arabië nog tot boosheid bij zijn club PSG, omdat de aanvaller werd verwacht op de training en geen toestemming had gekregen voor de reis. Daarmee werd een (transfervrij) vertrek uit Parijs waarschijnlijker.

Messi speelt sinds 2021 bij PSG. Tot zulke goede prestaties als de vele jaren daarvoor bij FC Barcelona kwam de vedette niet. PSG-fans richtten zich in de afgelopen weken bij hun protesten vanwege de tegenvallende resultaten van de club ook tot Messi.

Ronaldo

De Argentijn leidde zijn nationale ploeg afgelopen winter in Qatar wel naar de wereldtitel. Messi maakte zijn erelijst daarmee compleet. De aanvaller kreeg maandag bij de uitreiking van de Laureus Awards in Parijs de prijs voor de sportman van het jaar.

Ronaldo, de Portugese generatiegenoot van Messi, voetbalt sinds enkele maanden voor Al-Nassr, wat hem volgens zakentijdschrift Forbes tot medio 2025 ruim 400 miljoen euro oplevert. Dat maakt Ronaldo dit jaar de bestbetaalde sporter, aldus Forbes.