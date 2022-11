Magnussen stunt met pole en begint sprintrace pal voor ’sprintkoning’ Verstappen

Kevin Magnussen stuntte in de Braziliaanse regen door pole position te veroveren. De Deen zette in de openingsfase van Q3 tot zijn eigen verbazing de snelste tijd neer, waarna de sessie werd stilgelegd vanwege een crash van George Russell. Omdat het vervolgens begon te regenen, was niemand meer in staat om in het restant de tijd van de Haas-rijder te verbeteren. Geluk bij een ongeluk voor Russell was dat hij op het moment van zijn incident de derde tijd had gereden en dus ook van die plek mag starten zaterdag.

,,Ik weet niet wat ik moet zeggen”, sprak een verbouwereerde Magnussen direct na afloop. Ondertussen scandeerde het publiek zijn naam. ,,Ik werd door het team als eerste naar buiten gestuurd en kon daardoor een snelle ronde rijden. Ik wil de mensen bij Haas sowieso bedanken. Dankzij hen kon ik dit jaar na een korte afwezigheid terugkeren in de Formule 1 en dat dit. Ongelooflijk.”

Verstappen weigerde bij de pakken neer te zitten. ,,We wisten dat het om die eerste ronde ging, aangezien de regen al in de lucht hing. Ik had alleen een momentje en dat kostte me pole. Gelukkig begin ik de sprintrace alsnog van voren.”

Bekijk ook: Leclerc en Verstappen hijgen Pérez in de nek in eerste vrije training Brazilië

Ondertussen sloeg Ferrari weer eens een modderfiguur. De Italianen maakten de onbegrijpelijke keuze om Charles Leclerc als enige van het overgebleven tiental naar buiten te sturen op intermediates. De baan was echter veel te droog. Zonder een tijd neer te zetten dook Leclerc weer naar binnen. Hij start de sprintrace daardoor als tiende. Sergio Pérez werd het slachtoffer van de actie van Ferrari, aangezien hij tijdens zijn snelle ronde werd opgehouden door Leclerc. De Mexicaan moet het zaterdag doen met een negende startplek.

Verstappen in actie. Ⓒ ANP/HH

De kwalificatie begon droog. Omdat binnen tien minuten regen werd verwacht was het nadat de lichten van de pitstraat op groen gingen direct een drukte van jewelste op het asfalt. Binnen afzienbare tijd had iedereen een rondetijd neergezet. Uiteindelijk bleef het droog en kon in het slot zelfs van de intermediates worden afgestapt. Het zorgde van hectische eindfase waarin vrijwel iedereen zijn tijd verbeterde. Uiteindelijk vielen Nicolas Latifi, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda en Mick Schumacher buiten de boot. In Q2 vonden Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Alexander Albon, Daniel Ricciardo en Lance Stroll hun Waterloo.

Lando Norris nam gewoon deel aan de kwalificatie. De McLaren-coureur was donderdag afwezig vanwege een voedselvergiftiging, waardoor Nyck de Vries moest worden klaargestoomd voor een eventuele invalbeurt, maar de Brit voelde zich na een dag uitzieken goed genoeg om in zijn auto te stappen. De hulp van de Nederlander was daardoor niet nodig. Eerder dit jaar volbracht De Vries, volgend jaar rijdend voor AlphaTauri, al officiële sessies namens Aston Martin, Mercedes en Williams. Ook testte hij voor Apline.

Sprintkoning

Eerder dit jaar verzilverde Verstappen op Imola en Spielberg zijn op vrijdag veroverde poles. Nu moet hij dus vanaf plek twee proberen te winnen. De Limburger is de koning van de sprintraces. Sinds het fenomeen in 2021 werd ingevoerd, verzamelde niemand meer punten dan hij in de vijf mini-Grand Prixs tot dusver. Vorig jaar won hij er één en werd hij twee keer tweede. De F1-leiding heeft al aangekondigd dat er volgend jaar zes sprintraces worden verreden.