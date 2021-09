Nieuwe ECA-voorzitter: ’Juve, Real en Barça verspelen hun energie met de Super League’

Daarin haalde hij vooral hard uit naar de drie clubs die nog altijd volharden in het doorzetten van de Super League: Juventus, Real Madrid en FC Barcelona. „Ik wil het niet te lang hebben over 18 april en de niet-zo-Super-League, want ik heb het niet graag over fabeltjesschrijvers en mislukkelingen”, sprak Al-Khelaifi. „Samen hebben we met succes de belangen van het Europees voetbal verdedigd.”

Daarbij dankt de nieuwe voorzitter lovende woorden over zijn UEFA-collega Alexandr Ceferin, die hem vanaf het begin steunde. „We spraken elkaar vroeg in de ochtend op 18 april en hij zei: ’We zullen winnen.’ En dat hebben we gedaan. De drie rebellerende clubs verspelen hun energie, verdraaien verhalen en blijven in het luchtledige roepen. Wij gaan ondertussen verder en focussen ons op een betere toekomst voor het Europese voetbal.”

Ook verwelkomde hij de negen clubs die de Super League uiteindelijk de rug toekeerden. „We hebben ze opnieuw laten toetreden tot onze organisatie onder nieuwe voorwaarden, zodat de ECA sterker staat dan voorheen.”