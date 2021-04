NBA-team Utah Jazz ontsnapt aan vliegramp

Na de 75-114 overwinning tegen de Cleveland Caveliers stegen de Jazz op vanuit Salt Lake City richting Memphis. Maar meteen na het opstijgen liep het mis. Een zwerm vogels vloog door de motor van het vliegtuig en het toestel moest dus een noodlanding maken.

De twee piloten wisten met succes het toestel veilig aan de grond te zetten, maar het was toch even schrikken. De spelers betuigden hun dankbaarheid via hun sociale media. Later op de avond vertrokken de Jazz met een ander toestel richting Memphis, waar ze het opnamen tegen de Bears.

Behalve de fatale helikoptercrash van Kobe Bryant is het sinds 1960 geleden dat de NBA nog werd opgeschrikt door dit soort problemen. De toenmalige Minneapolis Lakers moesten toen een noodlanding maken in een veld in Iowa, nadat de elektriciteit van het toestel was uitgevallen. Het vliegtuig vloog verder zonder navigatie, communicatie of verwarming maar raakte met veel geluk veilig aan de grond.