BeNeLiga dichterbij? Belgische clubs staan nadrukkelijk achter komst nieuwe competitie

Vanuit Nederland zijn Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en Vitesse nauw betrokken bij het traject, België wordt vertegenwoordigd door Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, Racing Genk en Standard Luik. Uit onderzoek van Deloitte bleek dat de nieuwe competitie potentieel aanzienlijk waardeverhogend zou zijn voor de clubs die in zo’n BeNeLiga zouden uitkomen. Ook zou het gehele Belgische en Nederlandse profvoetbal er zowel sportief als financieel baat bij hebben. Zo zouden de totale inkomsten met zo’n 300 miljoen stijgen, naar 1,3 miljard euro.

De leden van Pro League, de organisatie die verantwoordelijk is voor de hoogste Belgische competitie, schaarden zich dinsdag unaniem achter een principe-akkoord over „de richting voor de toekomstambitie” voor het profvoetbal in België. „Deze toekomstambitie is gestoeld op respect voor de sportieve aspiraties voor de topclubs en de behoefte aan economische stabiliteit voor de overige professionele clubs. Er is een unaniem draagvlak om de mogelijke realisatie van de BeNeLiga alle kansen te geven. Het management van de Pro League zal vanaf nu hierin een actieve rol opnemen”, staat in een verklaring.

De elf initiatiefnemers gingen vorig jaar in gesprek met de UEFA, onder meer om de mogelijke verdeling van de Europese tickets te bespreken als het tot een gecombineerde competitie komt. Vanwege de coronapandemie duurt het traject langer dan aanvankelijk beoogd.

De overkoepelende supportersverenigingen in Nederland en België hebben zich uitgesproken tegen de komst van een BeNeLiga. Ze hebben niet alleen praktische bezwaren, zoals de langere reisafstanden, maar ze zijn ook bang dat de ’eigen’ voetbalcultuur wordt geschaad.