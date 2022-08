Kuyt en ADO na ruime zege op Jong Ajax eindelijk van ’de nul’ af

Waar de competitiestart van de manschappen van Kuyt met ’nul uit drie’ stroef te noemen was, daar ging ADO tegen Jong Ajax vliegend van start. Al na twee minuten wist Joël Zwarts de openingstreffer te produceren. Een flinke opsteker voor Kuyt, die toch met enige zenuwen moet hebben toegeleefd naar het treffen met de Amsterdammers. De ploeg van John Heitinga had een speelronde eerder De Graafschap nog met een pak op de broek naar huis gestuurd (5-1, red.).

De thee in de rust moet ADO evenwel goed hebben gesmaakt, want Xander Severina bezorgde zijn ploeg enkele minuten voor het rustsignaal een nog comfortabelere voorsprong.

Eindelijk succes voor Kuyt in dienst van ADO. Ⓒ Pro Shots

Koud uit de kleedkamer werd de Haagse zondagmiddag weer wat mooier, toen Max de Waal voor 3-0 zorgde. Voor zover het hek nog niet van de dam was, was het dat na die 3-0 wel, want al binnen het uur lag ook de vierde treffer achter Jong Ajax-goalie Tom de Graaff. Het was Severina die met zijn tweede van de middag voor de extra weelde zorgde. De thuisploeg ging in het restant van het duel nog op zoek naar een grotere voorsprong, maar verdere schade bleef het Jong Ajax van John Heitinga bespaard.

ADO klimt met de zege voorzichtig weg uit de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie, al moet het promotieconcurrenten PEC Zwolle en FC Eindhoven nog ruimschoots voorrang verlenen.