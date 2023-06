Cannavaro houdt woord en fietst van Rome naar Napels

Het was een fietstochtje van maar liefst 254 kilometer. Cannavaro reed samen met een groep vrienden en deed er 6 uur en 55 minuten over, liet de winnaar van de Ballon d’Or zelf weten op Instagram. Zijn gemiddelde snelheid bedroeg 37 kilometer per uur.

De 49-jarige Cannavaro is geboren en getogen in Napels en voetbalde bij Napoli, net als zijn jongere broer Paolo, voordat hij voor Parma ging spelen Inter, Juventus en Real Madrid.