Kane ondanks transfergeruchten met Tottenham op trainingskamp

Gewilde Kane met Tottenham op trainingskamp

21.46 uur: Harry Kane maakt deel uit van de selectie van Tottenham Hotspur die naar Australië is afgereisd voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De 29-jarige spits wordt in verband gebracht met Bayern München.

Kane heeft nog een contract voor één seizoen bij Tottenham. Ook tijdens voorgaande transfersperiodes werd er veel gespeculeerd over zijn toekomst. Toen werd hij ook nadrukkelijk gelinkt aan Manchester City.

Keeper Hugo Lloris is wel in Londen achtergebleven. De 36-jarige Fransman mag vertrekken en heeft van de Engelse topclub de vrijheid gekregen om gesprekken te voeren met andere clubs.

De Spurs hebben een trainingskamp in Perth. Daar nemen ze het begin volgende week op tegen stadgenoot West Ham United.

Seedo pakt goud op 100 meter in Finland

21.07 uur: N’ketia Seedo heeft bij de bij de Europese kampioenschappen onder 23 jaar goud gewonnen op de 100 meter. De 20-jarige Nederlandse kwam in Espoo in Finland tot een tijd van 11,22 seconden. Ze bleef daarmee wel boven de olympische limiet van 11,07 en de WK-limiet van 11,08.

De Hongaarse Boglarka Takacs eindigde in 11,30 als tweede, voor de Zwitserse Melissa Gutschmidt (11,33).

Raphael Bouju behaalde op de 100 meter voor mannen zilver. Het 21-jarige sprinttalent klokte 10,17 seconden. De Brit Jeremiah Azu won in 10,05. Bouju hoopte onder de 10 seconden te duiken. Bij 10,00 of lager had hij zich voor de wereldkampioenschappen en Olympische Spelen geplaatst. Het Nederlands record is met 9,91 sinds 2012 in handen van Churandy Martina. Nsikak Ekpo, een andere Nederlander in de finale van de 100 meter, werd met 10,39 zesde.

Atlete Zoë Sedney noteerde op de 400 meter met 52,02 seconden een persoonlijk record. Dat was niet genoeg voor een medaille. Sedney eindigde als vierde.

Zevenkampster Sofie Dokter heeft een zilveren medaille gewonnen. De 20-jarige Nederlandse dankte dat aan een persoonlijk record op de afsluitende 800 meter (2.15,84), waardoor ze op een puntentotaal van 6256 uitkwam.

Dokter ging na de eerste dag nog aan de leiding, maar zag de titel vrijdag uiteindelijk gaan naar de Finse Saga Vanninen. Zij kwam uit op 6317 punten. Pippi Lotta Enok uit Estland eindigde als derde met 6002 punten.

Zeilers Lambriex en Van de Werken nemen de leiding bij olympische test

20.38 uur: Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben bij een olympische testwedstrijd in Marseille de leiding genomen in de 49er-klasse. De Nederlanders behaalden vrijdag drie overwinningen op een rij en stegen daardoor van de vierde naar de eerste plaats. Lambriex en Van de Werken hebben 20 punten voorsprong op de Kroatische broers Sime en Mihovil Fantela en 22 punten op het Nieuw-Zeelandse duo Isaac McHardie and William McKenzie.

"We hadden goede starts, zaten aan de goede kant van de baan en hadden prima snelheid. Maar ja, we lagen ook echt aan de goede kant van de wind", aldus Van de Werken. "Zo gaat het helaas niet elke dag, dat realiseren we ons heel goed. Er komen ook moeilijkere dagen, dat je wat moeilijker van de lijn komt of andere fouten maakt. Vandaag was een exceptioneel goede dag. Daar kun je maar beter van genieten."

Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hadden in de 49'erFX-klasse een rustdag. Ook zij gaan bij de olympische testwedstrijd aan de leiding.

Kitefoiler Annelous Lammerts strandde in de halve finales en eindigde als zesde. Laila van der Meer en Bjarne Bouwer, die uitkomen in de Multi-hull, nemen na negen races de zevende plek in in de Nacra17-klasse.

Duko Bos plaatste zich in de Ilca 7-klasse als achtste voor de medalrace. Windfoiler Huig-Jan Tak klom na twaalf races naar de zevende positie. Bij de vrouwen staat Sara Wennekes in die klasse op de vijfde plek na twaalf races.

Eerder op vrijdag verzekerde Marit Bouwmeester zich, met alleen de medaillerace nog te gaan, al van het goud in de Ilca 6-klasse.

Tophonkbal naar Rotterdam; Koninkrijksteam oefent voor EK tegen Tsjechië

20.17 uur: Met het Rotterdam Baseball Weekend in het stadion van Neptunus komt er weer tophonkbal naar Rotterdam. Het Koninkrijksteam oefent op 15, 16 en 17 september tegen Tsjechië, het gastland voor het EK dat van 24 september tot en met 1 oktober zal plaatsvinden. Oranje, 24-voudig en regerend Europees kampioen, gaat daar voor zijn vijfde Europese titel op rij. Het Rotterdam Baseball Weekend geldt ter voorbereiding op de Europese eindronde en zal vanaf 2025 overgaan in de Rotterdam Baseball Week.

Het evenement zal om de twee jaar worden gehouden, met speler uit de nationale en internationale competities, behoudens de MLB-sterren. Het seizoen in de Verenigde Staten loopt tot en met oktober.

Springruiters vierde bij Nations Cup in Falsterbo

18.54 uur: De Nederlandse springruiters zijn bij de derde wedstrijd van dit seizoen in de Nations Cup, in Falsterbo in Zweden, als vierde geëindigd. Willem Greve, Leopold van Asten, Kars Bonhof en Kim Emmen noteerden 12 strafpunten. De zege ging naar Zwitserland (4 strafpunten), voor Groot-Brittannië (8 strafpunten) en de Verenigde Staten (8 strafpunten).

„De paarden sprongen fantastisch. We hadden het geluk niet aan onze zijde vandaag”, aldus bondscoach Jos Lansink.

Na drie van de vier wedstrijden staat Nederland gedeeld derde in de tussenstand en lijkt daarmee zeker van een plaats in de finale van de landencompetitie in Barcelona eind september. Nederland heeft net als België 215 punten. Zwitserland leidt met 270 punten en Duitsland is met 240 punten voorlopig de nummer 2.

Basketbalclub Donar maakt doorstart ondanks financiële problemen

17.38 uur: De Groningse basketbalclub Donar hoopt ondanks financiële problemen op een doorstart. De topclub meldde in juni dat er door de matige resultaten, de naweeën van de coronaperiode en de inflatie „een flink gat in de begroting” was ontstaan. De club ging de afgelopen periode daarom met een groot aantal crediteuren in gesprek om afspraken te maken over achterstallige betalingen. Met grotere investeerders is inmiddels een akkoord bereikt.

„Om te zorgen dat ook komend seizoen topbasketbal in Martiniplaza te zien is, moeten deze schulden worden gesaneerd én is een grote extra investering nodig”, meldt de club. „Met de grotere investeerders is inmiddels een akkoord bereikt. Op dit moment is meer dan 600.000 euro aan toezeggingen binnen en dit geld staat op de rekening van de notaris. Dit is een mijlpaal in het proces, want het is een van de zekerheden waar de belastingdienst om heeft gevraagd.”

„Het bestuur en de taskforce hebben de afgelopen weken dag én nacht gewerkt, met als uitkomst dat afgelopen donderdag alle documenten waar de fiscus om vroeg zijn overgedragen”, aldus Donar. „Vanaf dinsdag gaan we zorgen dat we alle officiële handtekeningen op papier krijgen, waarmee het crediteurenakkoord definitief gemaakt kan worden. Tevens wordt volgende week de structuur van de club juridisch ingekleurd. Als deze stappen succesvol zijn doorlopen kunnen we de blik weer voorzichtig richten op onze sportieve doelen.”

Zeilster Bouwmeester al zeker van goud bij olympisch testevent

16.18 uur: Zeilster Marit Bouwmeester is met alleen de medaillerace nog te gaan al zeker van goud bij het olympisch testevent voor de kust van Marseille. Bouwmeester, uitkomend in de Ilca 6-klasse, heeft een voorsprong van 21 punten op olympisch kampioene Anne-Marie Rindom uit Denemarken. De Italiaanse Chiara Benini Floriani staat derde.

Bouwmeester won in Frankrijk één race en werd vier keer tweede. Met het goud in Marseille voldoet Bouwmeester tevens aan de eerste eis voor het bemachtigen van een olympisch ticket op naam. Daarvoor moest de zeilster bij de top drie eindigen tijdens het olympisch testevent.

De volgende stap in het olympische kwalificatieproces is het behalen van een plek bij de beste drie tijdens het WK in Den Haag. Als tijdens dat toernooi niemand van haar Nederlandse concurrentes in de top 10 eindigt, gaat het olympisch ticket naar Bouwmeester.

UCI sluit transgendervrouwen uit van wedstrijden wielrensters

15.08 uur: Vrouwelijke transgenders die na de mannelijke puberteit hun transitie hebben ondergaan mogen niet meer meedoen aan wedstrijden voor wielrensters op de UCI-kalender. De internationale wielerunie UCI heeft vrijdag de nieuwe regel bekendgemaakt, die vanaf 17 juli in werking gaat. Atleten die niet in aanmerking komen voor de vrouwencategorie, mogen zonder restrictie deelnemen bij de mannen.

De UCI laat weten dat het ook meefinanciert aan een onderzoeksprogramma dat zich richt op de veranderingen in fysieke prestaties van goed getrainde atleten die een hormoonbehandeling ondergaan voor een transitie.

Het valt onmogelijk uit te sluiten dat de vrouwelijke transgenderatleten een blijvend voordeel hebben in biomechanische aspecten, zoals de vorm en plaatsing van de botten in de ledematen, stelt de wielerunie. UCI-voorzitter David Lappartient zegt dat „wielrennen open moet staan voor iedereen, ook transgenders”, maar dat zijn organisatie ook „de plicht heeft om iedereen gelijke kansen te bieden in competities.” „Deze plicht heeft de UCI ertoe gebracht te concluderen dat op basis van de huidige wetenschappelijke kennis de gelijke kansen tussen vrouwelijke deelnemers en transgendervrouwen niet zijn gegarandeerd.”

Voetbalsters Australië verslaan Frankrijk in laatste WK-oefenduel

14.25 uur: De voetbalsters van Australië hebben tegen Frankrijk hun laatste oefenduel op weg naar het WK gewonnen. In Melbourne eindigde de wedstrijd in 1-0. Manchester City-spits Mary Fowler scoorde in de 66e minuut namens Australië.

De wedstrijd werd vrijdag bezocht door een recordaantal Australische fans. Liefst 50.629 supporters namen plaats op de tribunes in Melbourne: het grootste bezoekersaantal ooit voor een thuiswedstrijd van de Australische vrouwen. Het vorige recordaantal toeschouwers in Australië voor een vrouwenwedstrijd dateerde uit 2021. Toen zaten er tijdens een oefenduel tegen de Verenigde Staten 36.109 fans op de tribunes in Sydney.

Het oefenduel tussen Australië en Frankrijk gold als laatste test op weg naar het WK, dat op 20 juli van start gaat in Australië en Nieuw-Zeeland.

Gastland Australië, dat in de poulefase van het WK is ingedeeld in groep B, speelt op 20 juli de eerste WK-wedstrijd tegen Ierland. Daarna volgen wedstrijden tegen Nigeria (27 juli) en Canada (31 juli).

Wolverhampton krijgt geldboete voor homofobe liederen van fans

13.16 uur: Wolverhampton Wanderers heeft een boete van omgerekend zo’n 117.000 euro gekregen omdat fans van de club uit de Premier League tijdens een thuiswedstrijd tegen Chelsea homofobe liederen hebben gezongen. De boete past in het beleid van de Engelse voetbalbond, die al eerder aankondigde strenger te zullen optreden als bezoekers van voetbalstadions het woord homo als scheldwoord gebruiken.

Wolverhampton heeft de boete geaccepteerd en wil de supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan homofobe liederen een stadionverbond opleggen. De Nederlandse voetbalbond KNVB gaat vanaf komend seizoen ook ingrijpen als voetbalfans homo’s kwetsen met liederen in stadions.

Vanaf de start van het nieuwe seizoen zal de stadionspeaker bij homofobe spreekkoren gericht op spelers of scheidsrechters de daders eerst waarschuwen. Gaan de liederen na twee van deze berichten toch door, dan wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Als daders worden opgespoord, dan krijgen ze een stadionverbod van maximaal achttien maanden.

Synchroonzwemsters De Brouwer op WK als vierde door naar finale

12.58 uur: Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer hebben zich bij de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka geplaatst voor de finale van de technische uitvoering. Het koppel gaat met een score van 259,9635 punten als vierde door naar de eindstrijd.

De Chinese tweelingzussen Liuyi en Qianyi Wang behaalden in de voorronde 280,3334 punten en waren daarmee verreweg het beste. De finale van de technische uitvoering staat zondag op het programma.

Het is voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio in 2021 dat de 24-jarige tweelingzussen De Brouwer weer samen in wedstrijdverband in actie komen. Noortje de Brouwer was lange tijd uit de roulatie door een schouderoperatie en de daaropvolgende revalidatie. Bregje de Brouwer vormde toen een duo met Marloes Steenbeek. Op de Europese Spelen in het Poolse Krakau vorige maand behaalde dat duo zilver bij de technische uitvoering.

Steenbeek en Bregje de Brouwer komen bij de WK wel als koppel in actie in de vrije kür. De voorronde daarvan is op 18 juli.