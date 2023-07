Zusjes De Brouwer overtuigend naar finale WK synchroonzwemmen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Voetbalsters Australië verslaan Frankrijk in laatste WK-oefenduel

14.25 uur: De voetbalsters van Australië hebben tegen Frankrijk hun laatste oefenduel op weg naar het WK gewonnen. In Melbourne eindigde de wedstrijd in 1-0. Manchester City-spits Mary Fowler scoorde in de 66e minuut namens Australië.

De wedstrijd werd vrijdag bezocht door een recordaantal Australische fans. Liefst 50.629 supporters namen plaats op de tribunes in Melbourne: het grootste bezoekersaantal ooit voor een thuiswedstrijd van de Australische vrouwen. Het vorige recordaantal toeschouwers in Australië voor een vrouwenwedstrijd dateerde uit 2021. Toen zaten er tijdens een oefenduel tegen de Verenigde Staten 36.109 fans op de tribunes in Sydney.

Het oefenduel tussen Australië en Frankrijk gold als laatste test op weg naar het WK, dat op 20 juli van start gaat in Australië en Nieuw-Zeeland.

Gastland Australië, dat in de poulefase van het WK is ingedeeld in groep B, speelt op 20 juli de eerste WK-wedstrijd tegen Ierland. Daarna volgen wedstrijden tegen Nigeria (27 juli) en Canada (31 juli).

Wolverhampton krijgt geldboete voor homofobe liederen van fans

13.16 uur: Wolverhampton Wanderers heeft een boete van omgerekend zo'n 117.000 euro gekregen omdat fans van de club uit de Premier League tijdens een thuiswedstrijd tegen Chelsea homofobe liederen hebben gezongen. De boete past in het beleid van de Engelse voetbalbond, die al eerder aankondigde strenger te zullen optreden als bezoekers van voetbalstadions het woord homo als scheldwoord gebruiken.

Wolverhampton heeft de boete geaccepteerd en wil de supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan homofobe liederen een stadionverbond opleggen. De Nederlandse voetbalbond KNVB gaat vanaf komend seizoen ook ingrijpen als voetbalfans homo's kwetsen met liederen in stadions.

Vanaf de start van het nieuwe seizoen zal de stadionspeaker bij homofobe spreekkoren gericht op spelers of scheidsrechters de daders eerst waarschuwen. Gaan de liederen na twee van deze berichten toch door, dan wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Als daders worden opgespoord, dan krijgen ze een stadionverbod van maximaal achttien maanden.

Synchroonzwemsters De Brouwer op WK als vierde door naar finale

12.58 uur: Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer hebben zich bij de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka geplaatst voor de finale van de technische uitvoering. Het koppel gaat met een score van 259,9635 punten als vierde door naar de eindstrijd.

De Chinese tweelingzussen Liuyi en Qianyi Wang behaalden in de voorronde 280,3334 punten en waren daarmee verreweg het beste. De finale van de technische uitvoering staat zondag op het programma.

Het is voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio in 2021 dat de 24-jarige tweelingzussen De Brouwer weer samen in wedstrijdverband in actie komen. Noortje de Brouwer was lange tijd uit de roulatie door een schouderoperatie en de daaropvolgende revalidatie. Bregje de Brouwer vormde toen een duo met Marloes Steenbeek. Op de Europese Spelen in het Poolse Krakau vorige maand behaalde dat duo zilver bij de technische uitvoering.

Steenbeek en Bregje de Brouwer komen bij de WK wel als koppel in actie in de vrije kür. De voorronde daarvan is op 18 juli.