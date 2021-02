Super Bowl-legende Tom Brady denkt aan doorgaan tot na zijn 45e

„Dat overweeg ik zeker”, vertelt Brady tijdens een alternatieve persavond in aanloop naar de wedstrijd. „Het is een fysieke sport en zoals ik er tegenaan kijk weet je gewoon nooit wanneer het punt komt waarop je moet stoppen. Het is een sport waarvoor je veel trainingsarbeid moet kunnen opbrengen. Dus ik zal vooral honderd procent toegewijd moeten blijven om dat vol te houden.”

Van zijn vorige negen Super Bowls won Brady er maar liefst zes, een record. Deze pakte hij allemaal met New England Patriots. Nu probeert hij er voor het eerst een te winnen met de Tampa Bay Buccaneers. „We zijn slechts een wedstrijd verwijderd van het ultieme doel in deze sport. Ik heb dat al zes keer behaald en allemaal hebben ze hun unieke waarde voor mij. Het zou geweldig zijn om dat nog een keer te bereiken.”

Aan het vergelijken van de zeges gaat Brady niet beginnen. „Het waren allemaal magische momenten, die niemand ooit nog van mij af zal nemen. Ik hoop alleen maar dat er dit seizoen nog een bijkomt met het winnen van de Super Bowl.”

Tampa Bay Buccaneers moet zondag zien af te rekenen met Kansas City Chiefs. De wedstrijd begint op maandag om half 1 ’s nachts Nederlandse tijd.