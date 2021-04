Ronald Koeman: ’Blij voor vriend Pep Guardiola’

De vroegere nummer 14 zou trots zijn geweest. Ronald Koeman kijkt vanuit Barcelona met bewondering naar het spel van Manchester City onder leiding van zijn vriend en oud-ploeggenoot Pep Guardiola, die voor de treble gaat.

„Alle ploegen van Pep spelen geweldig voetbal. Dat doet hij met City ook weer. Al had hij in zijn tijd bij Barca een team dat nog ultiemer was en voetballend zo ongelooflijk succesvol kon zijn. In die tijd heb ik wedstrijden gezien, waarvan ik dacht dat het eigenlijk niet beter kon. Barça was in die tijd volmaakt in mijn ogen.”

„Wij spelen vaak ook aantrekkelijk voetbal met veel jonge jongens. We zijn op weg, zeg ik. Maar we zijn er nog niet.”

In een exclusief interview vertelt Ronald Koeman aanstaande zaterdag over zijn eerste seizoen als hoofdcoach van FC Barcelona: