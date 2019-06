Dumoulin naar Dauphiné

Voor de zekerheid wordt er donderdag wel nog een MRI-scan van zijn knie gemaakt, waarop hij in Italië is gevallen. Hij rijdt de Dauphiné puur ter voorbereiding op de Tour de France. Vervolgens zal hij nog op hoogtestages gaan en wellicht enkele bergritten van de Tour de France verkennen.

Trainingsarbeid

Nadat de Limburger uit Italië huiswaarts keerde, heeft hij een week rustig getraind en kon hij nauwelijks kracht met zijn knie zetten. De laatste anderhalve week heeft hij de trainingsarbeid echter weer geïntensiveerd.

In de Dauphiné zal hij waarschijnlijk iets tekort gaan komen tegenover mannen als Chris Froome, Romain Bardet en Steven Kruijswijk, die momenteel verder in hun opbouw richting de Tour zijn. „We gaan in de Dauphiné geen risico’s met zijn knie nemen. We bekijken zijn situatie van dag tot dag en hebben zeker geen klassementsambities met Tom”, aldus ploegleider Aike Visbeek.

Hoogtestage

In die Franse rittenkoers weet de Maastrichtenaar dat er nog altijd drie weken tot de Tour-start in Brussel zijn, waarin hij een hoogtestage belegt. Hij weet dus dat er nog genoeg tijd is om zijn vorm aan te scherpen voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar.