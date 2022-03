Patrick Roest verhuist van Jumbo-Visma naar grote concurrent Reggeborgh

Roest tekent een lucratief contract voor twee jaar, met een optie voor nog twee seizoenen. De drievoudig wereldkampioen allround, die vorige maand in Peking olympisch zilver veroverde op de 5 en 10 kilometer, hakte vrijdag de Gordiaanse knoop door.

Roest voelde zich niet meer honderd procent gelukkig bij Jumbo-Visma en zou enkele maanden geleden zelf bij Reggeborgh hebben aangeklopt. Na een aantal uitvoerige gesprekken met beide teams hield de boerenzoon uit Lekkerkerk uiteindelijk het beste gevoel over aan de ploeg van Van Velde.

Reggeborgh allround

Naast de sprinttak, met toppers als Kjeld Nuis en Femke Kok, gaat Reggeborgh na de komst van Roest ook verder met het optuigen van een allroundtak. Robin Derks, die onder meer fungeerde als assistent van Johan de Wit in Japan en de laatste jaren voor TalentNED werkte, is aangesteld als nieuwe coach. Waarschijnlijk verhuist allrounder Marcel Bosker met Roest mee van Jumbo-Visma naar Reggeborgh, maar die kogel is nog niet door de kerk. Daarnaast zijn Van Velde en consorten voornemens om nog meer allrounders aan te trekken. Wie dat worden, is nog onduidelijk.

Roest moest afgelopen seizoen steeds zijn meerdere erkennen in de ongenaakbare Nils van der Poel. Ⓒ ANP/HH

Voor de geel-zwarte brigade van Orie is het vertrek van Roest een grote aderlating. De ploeg nam afgelopen weekeinde al afscheid van kopman Sven Kramer, die zijn schaatsen aan de wilgen heeft gehangen. Met Roest vertrekt nu een andere topper, terwijl Orie wel degelijk het gevoel had dat hij hem nog beter had kunnen maken. Jumbo-Visma richt nu zijn pijlen op Jutta Leerdam, als nieuw uithangbord van de toonaangevende equipe.