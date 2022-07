Gravenberch: ’Dan is de stap naar Oranje stuk makkelijker’

Gravenberch zei „met de beste voetballers te willen spelen, zich met hen meten en van ze leren.” En samen met hen veel titels winnen.

De middenvelder tekende in München een contract tot medio 2027. „Toen de interesse concreet werd, hoefde ik er niet lang over na te denken”, zei hij na de oefenwedstrijd tegen Manchester City, die de Duitsers in de VS met 1-0 verloren. „Ook mijn voormalig coach Erik ten Hag vertelde me al dat Bayern een geschikte club zou zijn voor mij. Ik heb helemaal niet meer naar andere aanbiedingen gekeken, omdat ik absoluut naar Bayern wilde.”

De Duitse kampioen, waar ook Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui spelen, neemt het zaterdag in de strijd om de Duitse supercup op tegen RB Leizig.