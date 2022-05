Treedt ‘De Luis’ of ‘Toetjeskoning’ in voetsporen van ’Pi-Air’ bij Feyenoord?

Voetbal

Eli Dasa laat Vitesse in de steek voor bruiloft

Vitesse mist in de finalewedstrijden van de play-offs om een Conference League-voorrondeticket tegen AZ een belangrijke speler om een wel heel bijzondere reden. Eli Dasa is afgereisd naar Israël voor zijn bruiloft, die hij voor dit seizoen al had gepland en waarbij hij geen rekening had gehouden met...