AZ kijkt weer omhoog na magere zege op Fortuna Sittard

Fortuna nam in de negende minuut wel een voorsprong door een treffer van Zian Flemming. Meteen daarna toverde de middenvelder een briefje tevoorschijn met de tekst: Sporten is gezond. Een statement hoogstwaarschijnlijk tegen de beperkingen die de amateursport zijn opgelegd in de strijd tegern corona.

Enkele minuten voor rust was het Vangelis Pavlidis die AZ weer op gelijke hoogte kopte na een voorzet van Dani de Wit: 1-1.

Zian Flemming scoort de 0-1 in Alkmaar. Ⓒ ANP

De Alkmaarders kwamen in de tweede helft prima uit de startblokken. Jesper Karlsson schoot de 2-1 achter Fortuna-goalie Yannick van Osch. De Limburgers maakten daarna weinig aanstalten om de gelijkmaker te forceren. AZ had nog wat kansen om de voorsprong te vergroten, maar Pavlidis verzuimde om voor de 3-1 te tekenen.

AZ, dat eind oktober voor het laatst won in de competitie, en Fortuna zouden elkaar eigenlijk in augustus al treffen. Dat duel werd toen op verzoek van AZ verplaatst om zich zo optimaal mogelijk te kunnen voorbereiden op het treffen met Celtic in de voorronde van de Europa League.

Door de zege staat AZ nu achtste met 20 punten. Dat zijn 6 punten minder dan nummer 4 FC Utrecht.