Sport kort: Nederlandse atletiekploeg loopt promotie naar Super League mis

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nederlandse atletiekploeg loopt promotie naar Super League mis

20.12 uur: Het is de Nederlandse atletiekploeg niet gelukt om terug te keren in de Super League, de hoogste divisie van de EK voor landenteams. Oranje ging na de eerste dag in de Roemeense stad Cluj aan de leiding, maar pakte op de tweede dag niet genoeg punten om bij de eerste twee landen te eindigen in het klassement.

Tsjechië en Belarus dwongen promotie af naar de Super League, met respectievelijk 320,5 en 315 punten. Nederland eindigde als derde met 300 punten. De atletiekploeg van Oranje degradeerde in 2017 uit de hoogste afdeling. Nederland was in Cluj met bijna vijftig atleten vertegenwoordigd. Onder anderen Dafne Schippers, Sifan Hassan en Nadine Visser deden om uiteenlopende redenen niet mee.

Noorwegen stemt tegen boycot WK voetbal in Qatar

19.45 uur: Noorwegen heeft besloten het WK voetbal van volgend jaar in Qatar niet te boycotten. Op een speciaal hiervoor georganiseerd online-congres steunde een meerderheid van de afgevaardigden uit het Noorse voetbal de aanbeveling van de bond om ondanks alle bezwaren ’gewoon’ naar Qatar te gaan, met 368 stemmen voor en 121 tegen.

Een motie waarin werd opgeroepen niet naar het WK te gaan als dat in Qatar wordt gehouden, maar bij kwalificatie wél mee te doen als het toernooi in ander land zou worden gehouden, kreeg steun van 155 afgevaardigden. Daar stemden 317 mensen tegen.

Noorwegen is één van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de kwalificatie voor de mondiale eindronde. Diverse clubs uit het land hadden eerder dit jaar opgeroepen het WK te mijden vanwege de mensenrechtensituatie in Qatar. Dat gebeurde na onthullingen dat in de afgelopen jaren meer dan 6000 arbeidsmigranten zijn overleden in het Arabische land, onder meer bij de bouw van de WK-stadions. De voetballers van het Noorse elftal lieten in maart ook van zich horen. Ze kwamen bij de WK-kwalificatiewedstrijden het veld op in shirts met daarop de tekst ’Mensenrechten, op en buiten het veld’.

De Noorse voetbalbond had al aangegeven geen voorstander te zijn van een boycot. De bond ziet meer in een dialoog met Qatar, om te proberen daar de situatie te verbeteren. Een speciale commissie die zich over een mogelijke boycot boog, adviseerde vorige maand al om hier niet voor te kiezen. De commissie overhandigde 26 eisen en initiatieven aan de bond. Die kan daar gebruik van maken, mocht Noorwegen zich kwalificeren voor het WK.

Op de buitengewone ledenvergadering, die live werd uitgezonden, werd urenlang gesproken over de situatie. Voor- en tegenstanders mochten hun mening geven. Een meerderheid bleek tegen een boycot te zijn. De afgevaardigden stemden wel voor het voorstel om tijdens het volgende congres van de mondiale federatie FIFA felle kritiek te uiten op de keuze voor Qatar.

Berrettini verslaat Norrie in finale Queen’s

17.33 uur: Tennisser Matteo Berrettini heeft het toernooi van Queen’s gewonnen. De als eerste geplaatste Italiaan versloeg op het Londense gras in de finale de voor eigen publiek spelende Brit Cameron Norrie. Hij had daarvoor drie sets nodig, 6-4 6-7 (5) 6-3.

Het is de vijfde titel voor Berrettini, zijn tweede dit seizoen. In april won hij in Belgrado. Norrie speelde nu al drie finales, maar heeft nog geen ATP-toernooi gewonnen. Eerder dit jaar was hij ook al runner-up in Estoril en Lyon.

„Dit is verreweg de mooiste prijs die ik ooit heb gewonnen, met alle respect voor de voorgaande zeges”, sprak hij. „Het was voor mij een ongelooflijke week. Het is te gek voor woorden dat ik nu in een zelfde rijtje sta als Boris Becker. Sinds ik een kind was droom ik er al van dit toernooi te winnen. Het is ongelooflijk dat het nu is gelukt.”

Het was niet gemakkelijk, voegde Berrettini er aan toe. „Mijn tegenstander is een geweldige speler. Het verschil was niet groot. Ook hij heeft een geweldige partij gespeeld.”

Tennisster Jabeur wint in Birmingham eerste WTA-titel

17.03 uur: Na twee verloren finales heeft tennisster Ons Jabeur zondag haar eerste toernooi op WTA-niveau gewonnen. Op het gras in Birmingham was de 26-jarige Tunesische, nummer 24 van de wereld, in 1 uur en 30 minuten met 7-5 en 6-4 te sterk voor de Russische Daria Kasatkina, 7-5 6-4.

De 24-jarige Kasatkina won vier toernooien, waarvan twee dit seizoen in Sint-Petersburg en de Phillip Island Trophy in Melbourne.

Humbert in finale Halle te sterk voor Roeblev

16.08 uur: Ugo Humbert heeft zondag het grastoernooi van Halle gewonnen. De Fransman versloeg in de Duitse plaats in de finale Andrej Roeblev. De als vierde geplaatste Rus ging in twee sets onderuit, 6-3 7-6 (4).

Het betekende voor Humbert de derde titel in evenveel finales op ATP-niveau. Hij won vorig jaar ook de toernooien in Auckland en Antwerpen. Roeblev blijft staan op acht eindzeges. Het is zijn tweede verloren finale dit jaar na Monte Carlo, midden april. Begin maart won hij wel het toernooi in Rotterdam.

Márquez bekroont rentree met zege op Sachsenring

14.53 uur: De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft voor het eerst sinds eind 2019 een overwinning geboekt in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse schreef op de Sachsenring voor de achtste keer op rij de Grote Prijs van Duitsland op zijn naam. Vorig jaar ging die race niet door vanwege het coronavirus.

Márquez miste het gehele vorige seizoen als gevolg van een gecompliceerde armbreuk, opgelopen bij de eerste GP van 2020 in Spanje. De Honda-coureur moest maandenlang herstellen. Hij ontbrak ook in de eerste twee grands prix van dit jaar. In april maakte Márquez in Portugal zijn rentree in de MotoGP. Meedoen om de winst zat er aanvankelijk nog niet in. In de laatste drie GP’s viel Márquez steeds uit.

Op de Sachsenring liet de Spanjaard zien dat hij weer helemaal terug is. Sinds 2010 won hij steeds op het Duitse circuit, eerst in de 125cc-klasse (nu Moto3), daarna twee keer in de Moto2 en sinds 2013 steeds in de MotoGP. Hoewel Márquez gewend is aan winnen en niet voor niets de bijnaam ’King of the Ring’ heeft, leidde zijn beladen zege van zondag tot tranen van vreugde.

„Dit is een van de belangrijkste momenten uit mijn carrière”, zei Márquez geëmotioneerd. „Aan het einde van de race was het heel moeilijk om geconcentreerd te blijven. Er ging van alles door mijn hoofd heen, alle herinneringen aan de afgelopen periode kwamen naar boven. Maar ik heb het gedaan.”

Márquez begon vanaf de vijfde plek. De Honda-coureur ging agressief van start en nam al in de eerste ronde de leiding over van landgenoot Aleix Espargaró, die de Franse titelkandidaten Johann Zarco en Fabio Quartararo voor de eerste bocht voorbij was gereden. De Spanjaard, die in totaal acht wereldtitels op zak heeft, bouwde aan kop een aardige voorsprong op. In de slotfase kwam de Portugees Miguel Oliveira wel dichterbij, maar Márquez maakte geen fouten en boekte zijn eerste overwinning sinds 17 november 2019 in Valencia.

Quartararo kwam als derde over de finish en verstevigde de leiding in het WK-klassement. De Yamaha-coureur kwam op 131 punten en breidde zijn voorsprong op Zarco, die als achtste finishte, uit tot 22 punten.

Schuurs verliest dubbelfinale in Berlijn

14.30 uur: Demi Schuurs heeft in Berlijn naast haar vijftiende dubbeltitel op de WTA Tour gegrepen. De 27-jarige Limburgse verloor met haar Amerikaanse partner Nicole Melichar in de finale via een supertiebreak van Victoria Azarenka en Aryna Sabalenka uit Belarus: 6-4 5-7 4-10.

Schuurs en Melichar wonnen eerder dit jaar de toernooien van Doha en Charleston. Ze verloren de finale in Madrid. Op de grandslamtoernooien strandden ze in de halve finales (Australian Open) en derde ronde (Roland Garros). Schuurs en Melichar waren op het grastoernooi van Berlijn als eerste geplaatst. Ze hadden op weg naar de finale geen set afgestaan. Over een week doet het duo mee aan Wimbledon.

Schuurs heeft zich als dubbelspeelster geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze vormt in Tokio een koppel met Kiki Bertens, die afgelopen week aankondigde bezig te zijn aan haar laatste seizoen.

Motorcoureur Bendsneyder pakt 3 punten op Sachsenring

14.29 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft 3 punten gepakt in de Grote Prijs van Duitsland in de Moto2. De 22-jarige Rotterdammer kwam op de Sachsenring als dertiende over de finish, nadat hij vanaf de negende plek was gestart. Bendsneyder profiteerde in de slotfase van een paar valpartijen voor zich en eindigde daardoor in de punten.

De Australiër Remy Gardner boekte zijn derde overwinning op rij en verstevigde zijn leidende positie in het WK-klassement. Zijn belangrijkste concurrent, zijn Spaanse teamgenoot Raúl Fernández, schoof al vroeg in de wedstrijd de grindbak in. Fernández had in de kwalificatie poleposition veroverd, maar moest na de start de leiding afstaan aan Gardner. De 20-jarige debutant in de Moto2 ging in de fout terwijl hij op de tweede plek lag. Gardner reed onbedreigd naar de zege en kwam met een ’wheelie’ over de finish. De Spanjaard Arón Canet eindigde op ruim 6 seconden als tweede, voor de Italiaan Marco Bezzecchi.

In het WK-klassement vergrootte de 23-jarige Gardner zijn voorsprong op Fernández tot 36 punten (164-128). Bendsneyder voerde zijn totaal dit seizoen op naar 38 punten. Volgende week is de TT van Assen.

Raonic mist ook Wimbledon

12.26 uur: De Canadese tennisser Milos Raonic ontbreekt ook op Wimbledon. De nummer 18 van de wereld heeft nog steeds fysieke problemen, die hem eerder al verhinderden mee te doen aan Roland Garros. „Ik ben enorm verdrietig dat ik niet kan meedoen aan Wimbledon, wat ieder jaar het hoogtepunt van mijn schema is”, schrijft Raonic op Instagram.

De 30-jarige Canadees, winnaar van acht ATP-titels en de voormalig nummer 3 van de wereld, kwam eind maart voor het laatst in actie in Miami. Raonic ontbrak op Roland Garros vanwege een enkelblessure. Toen hij daarvan bijna hersteld was, kreeg hij te maken met een kuitblessure. „Ik heb hard aan het herstel gewerkt, maar ik kreeg te maken met een kleine terugslag. Daarom ben ik niet klaar voor Wimbledon.”

Het grandslamtoernooi op het ’heilige’ gras in Londen begint over ruim een week. Raonic haalde in 2016 de finale op Wimbledon, na een zege op Roger Federer. In de eindstrijd moest de Canadees het afleggen tegen de Schot Andy Murray.

Eerder meldden met Rafael Nadal en Naomi Osaka al twee andere toptennissers zich af voor Wimbledon.

Frijns grijpt in Formule E naast punten maar blijft wel leider

10.20 uur: Coureur Robin Frijns heeft in de Formule E zijn voorsprong in het klassement kleiner zien worden. De Nederlander eindigde in Puebla in Mexico, waar de achtste van de vijftiende race van het seizoen werd verreden, slechts als zestiende. Daarmee verdiende Frijns geen enkel punt.

De zege ging naar de Braziliaan Lucas Di Grassi, voor de Duitser René Rast en de Zwitser Edoardo Mortara. De Duitser Pascal Wehrlein kwam als eerste over de finish maar werd, net als zijn ploeggenoot André Lotterer, vanwege een administratieve fout van zijn team gediskwalificeerd. De Nederlander Nyck de Vries finishte als negende.

Frijns heeft in het klassement nu nog een voorsprong van 2 punten op de nummer 2, de Portugees Antonio Félix da Costa. De Vries is derde op 3 punten van Frijns. De negende race is zondagavond (Nederlandse tijd).

Milwaukee Bucks in NBA naar finale Eastern Conference

10.17 uur: De basketballers van de Milwaukee Bucks hebben zich in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA geplaatst voor de finale van de Eastern Conference. Het zevende en beslissende duel bij Brooklyn Nets eindigde na verlenging in 115-111.

Sterspeler Giannis Antetokounmpo nam 40 punten voor zijn rekening. Bij Brooklyn Nets kwam Kevin Durant zelfs tot 48 punten. Durant had een seconde voor het einde van de reguliere speeltijd extra tijd afgedwongen.

Milwaukee Bucks stond twee jaar geleden voor het laatst in de eindstrijd van de Eastern Conference. Toen werd verloren van latere kampioen Toronto Raptors. Deze keer moet het team uit Wisconsin het opnemen tegen Philadelphia of Atlanta. Beide ploegen treffen elkaar zondagavond ook in de zevende en beslissende wedstrijd in de play-offs.

Voor Brooklyn is de uitschakeling een teleurstelling. Met Durant, James Harden en Kyrie Irving was de titel in de NBA het doel. Irving miste de laatste drie wedstrijden wegens een blessure. Harden kwam zaterdag niet verder dan 22 punten.