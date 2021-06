Sport kort: Robin Frijns ziet voorsprong in Formule E slinken na puntloze race

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Frijns grijpt in Formule E naast punten maar blijft wel leider

10.20 uur: Coureur Robin Frijns heeft in de Formule E zijn voorsprong in het klassement kleiner zien worden. De Nederlander eindigde in Puebla in Mexico, waar de achtste van de vijftiende race van het seizoen werd verreden, slechts als zestiende. Daarmee verdiende Frijns geen enkel punt.

De zege ging naar de Braziliaan Lucas Di Grassi, voor de Duitser René Rast en de Zwitser Edoardo Mortara. De Duitser Pascal Wehrlein kwam als eerste over de finish maar werd, net als zijn ploeggenoot André Lotterer, vanwege een administratieve fout van zijn team gediskwalificeerd. De Nederlander Nyck de Vries finishte als negende.

Frijns heeft in het klassement nu nog een voorsprong van 2 punten op de nummer 2, de Portugees Antonio Félix da Costa. De Vries is derde op 3 punten van Frijns. De negende race is zondagavond (Nederlandse tijd).

Milwaukee Bucks in NBA naar finale Eastern Conference

10.17 uur: De basketballers van de Milwaukee Bucks hebben zich in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA geplaatst voor de finale van de Eastern Conference. Het zevende en beslissende duel bij Brooklyn Nets eindigde na verlenging in 115-111.

Sterspeler Giannis Antetokounmpo nam 40 punten voor zijn rekening. Bij Brooklyn Nets kwam Kevin Durant zelfs tot 48 punten. Durant had een seconde voor het einde van de reguliere speeltijd extra tijd afgedwongen.

Milwaukee Bucks stond twee jaar geleden voor het laatst in de eindstrijd van de Eastern Conference. Toen werd verloren van latere kampioen Toronto Raptors. Deze keer moet het team uit Wisconsin het opnemen tegen Philadelphia of Atlanta. Beide ploegen treffen elkaar zondagavond ook in de zevende en beslissende wedstrijd in de play-offs.

Voor Brooklyn is de uitschakeling een teleurstelling. Met Durant, James Harden en Kyrie Irving was de titel in de NBA het doel. Irving miste de laatste drie wedstrijden wegens een blessure. Harden kwam zaterdag niet verder dan 22 punten.