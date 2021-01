Erik ten Hag lijkt Ajax-spelers te sparen tegen AZ

Ajax wacht in het toernooi om de TOTO KNVB-beker in Alkmaar een zware uitwedstrijd tegen AZ, vorig seizoen nog de grootste titelconcurrent in de uiteindelijk niet afgemaakte competitie.

Het heeft er schijn van dat de Amsterdammers ten opzichte van het duel met Feyenoord (1-0) met acht nieuwe namen aan de aftrap verschijnen. Alleen Nicolas Tagliafico, Ryan Gravenberch en Quincy Promes zouden weer van de partij zijn.

Er lonkt speeltijd voor Devyne Rensch. Ⓒ ANP

Na de zege in De Klassieker (1-0) zei Ten Hag al tegen AZ voor ’een aantal frisse spelers’ te zullen kiezen. Op zondagmiddag (12.15 uur) wacht voor Ajax in de Eredivisie al weer een verre uitwedstrijd in Limburg tegen het goed presterende Fortuna Sittard.

Bekijk ook: Kopzorgen Ajax door Huntelaar

Vermoedelijke opstelling

Ajax: Stekelenburg; Rensch, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Ekkelenkamp, Gravenberch; Neres, Labyad, Promes.