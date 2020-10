Ter Mors knalt uit de startblokken op NK schaatsen: ’Oude Jorien is weer te zien’

Jorien ter Mors kroont zich tot Nederlands kampioene op de 1500 meter tijdens de NK Afstanden in Thialf. Ⓒ Foto Timsimaging

HEERENVEEN - Ze draaide een zomer om te zoenen, maar na haar eerste officiële optreden van het seizoen op het ijs – meteen goed voor een nationale titel op de 1500 meter – was Jorien ter Mors vrijdagmiddag in staat om dansend Thialf te verlaten. Want lekker pijnvrij trainen is leuk, maar het is wel om de knikkers te doen. Daar had ze er meteen een van te pakken.