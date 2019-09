Sport Kort: De Clercq hangt fiets aan de wilgen

Wielrennen: De Clercq zegt peloton vaawel

22.52 uur: De Belgische wielrenner Bart De Clercq houdt het na dit seizoen voor gezien. De 33-jarige coureur van Wanty-Gobert kon na een val in januari 2018, waarbij hij een heup brak, zijn oude niveau niet meer halen. Mede daardoor kiest hij in 2020 voor een maatschappelijke loopbaan.

De Clercq is profrenner sinds 2010. Hij startte bij Omega Pharma-Lotto en bleef bij die ploeg tot 2017. Als klimmer boekte hij enkele goede resultaten in grote rondes. Zo won hij een etappe in de Giro van 2011. Naast die etappezege in Italië, heeft hij een dagsucces in de Ronde van Polen van 2015 op zijn erelijst staan.

„Ik heb er vrede mee dat ik vanaf volgend jaar in het ’gewone leven’ een weg zal zoeken”, liet De Clercq weten. „Ik hoop dat ik mijn ervaring als profwielrenner, in combinatie met mijn masterdiploma lichamelijke opvoeding, kan gebruiken in een nieuwe job. Het is spijtig dat ik mijn wielercarrière enigszins in mineur en enkele jaren eerder dan gewenst moet afsluiten. Ik heb er misschien niet alles kunnen uithalen, maar het was een ongelooflijke ervaring.”

Voetbal: FC Twente doet goede zaken in Champions League

21.13 uur: De voetbalsters van FC Twente hebben een stevige optie genomen op een plaats in de achtste finales van de Champions League. De landskampioen versloeg in de uitwedstrijd SKN St. Pölten met 4-2. Bij de rust leidden de bezoekers uit Enschede al met 3-0.

Voor de ploeg van coach Tommy Stroot scoorde Fenna Kalma drie keer. Het andere doelpunt kwam op naam van Ashleigh Weerden. De twee treffers van de Oostenrijkse thuisploeg vielen in de laatste tien minuten. De return is over twee weken in Twente.

James Wade Ⓒ PDC

Darten: Wade pakt zijn vijfde PDC-titel van het jaar

20.59 uur: James Wade heeft zijn vijfde PDC-titel van het jaar gewonnen door woensdagavond de Players Championship 24 in Barnsley op zijn naam te schrijven.

Wade stond in de finale tegenover Dave Chisnall. „Het was een zenuwslopende finale”, vertelt Wade over de wedstrijd tegen Chisnall, die hij met 8-6 won. „Ik had verwacht dat ik het veel sneller zou afhandelen”, gaat Wade verder. De linkshandige darter stond namelijk met 7-3 voor, maar zag zijn opponent sterk terugkomen.

Toch lukte het Wade om de wedstrijd in de veertiende leg te beslissen. „Vanaf hier kan ik weer verder kijken.”

Honkbal: Nederland ruim langs Israël bij EK

20.48 uur De Nederlandse honkballers hebben zich bij het EK in Duitsland als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinales. De titelhouder won in Bonn eerst met ruime cijfers van het nog ongeslagen Israël (13-4). Daarna eindigde het op zaterdag afgebroken duel met Groot-Brittannië ook in een royale zege (10-2).

Met vier overwinningen uit vijf duels sloot Nederland de groepsfase af op de eerste plaats. Oranje verloor in poule A nog wel tamelijk verrassend van Tsjechië (6-8). In de kwartfinales speelt Oranje vrijdag tegen België.

De top vijf van het EK plaatst zich voor het olympisch kwalificatietoernooi later deze maand in Italië.

Robin Haase (archiefbeeld) is snel klaar in Banja Luka. Ⓒ AFP

Tennis: Haase al na eerste partij klaar op challenger

17.20 uur Robin Haase is al in de tweede ronde van het challengertoernooi van Banja Luka uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Haase, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, liet zich op het Bosnische gravel verrassen door de Italiaan Gian Marco Moroni: 6-1 6-4. De wedstrijd duurde maar 67 minuten.

Moroni is de nummer 279 van de wereld. Haase is afgezakt naar plek 156 op de mondiale ranglijst en daarom veroordeeld tot het spelen van challengertoernooien.

Beeld uit de Volvo Ocean Race van 2018 in de buurt van Newport. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zeilen: The Ocean Race in 2022 weer naar Den Haag

14.05 The Ocean Race komt in het voorjaar van 2022 voor de derde keer naar Den Haag. De haven van Scheveningen is over drie jaar zowel start- als finishplaats van een etappe.

Den Haag was twee keer eerder gastheer in de grote zeilwedstrijd. In 2014-2015 fungeerde de stad als pitstop en in 2017-2018 finishte de hele race in Den Haag.

Na startplaats Alicante en het Deense Aarhus is Den Haag de derde stad die meedoet aan de wedstrijd in 2022.

Gerben de Knegt Ⓒ ANP

Veldrijden: De Knegt benieuwd naar eerste wereldbekercross

10.13 uur: Bondscoach Gerben de Knegt vertrekt met zes mannen en vijf vrouwen naar de eerste wereldbekerwedstrijden veldrijden van dit seizoen in de Verenigde Staten.

Daarin ontbreken onder anderen Mathieu van der Poel, Lucinda Brand en Marianne Vos, allen deze maand nog actief op de weg. Van der Poel is de regerend wereldkampioen, Brand en Vos pakten vroeg in het jaar respectievelijk zilver en brons op het WK.

„Bij de mannen is verder de gehele top aanwezig in de Verenigde Staten, met uitzondering van Wout van Aert. Ik ben benieuwd hoe de krachtsverhoudingen liggen in deze eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen net na de zomer”, zegt De Knegt.

Hij staat zaterdag met Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis, Sieben Wouters, Stan Godrie en Maik van der Heijden aan de start bij de elitemannen in Iowa City en een week later in het Amerikaanse Waterloo.

Bij de vrouwen selecteerde De Knegt beloftenwereldkampioene Inge van der Heijden, die gezelschap krijgt van Maud Kaptheijns, Sophie de Boer, Manon Bakker en Monique van de Ree.

De bewuste ’Rising Flag’.

Olympische Spelen: Zuid-Korea wil dat Japanse vlag geweerd wordt

10.12 uur: Zuid-Korea heeft het Internationaal Olympisch Comité gevraagd een bepaalde Japanse vlag te weren tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De vlag ’Rising Sun’ staat symbool voor Japanse maritieme zelfverdedigingstroepen, maar in grote delen van Oost-Azië wordt het gezien als een symbool van de heftige Japanse onderdrukking en militaire agressie voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

„We hebben de geschiedenis achter de vlag uitgelegd en geëist dat die tijdens de Olympische Spelen verboden wordt”, meldde het Zuid-Koreaanse ministerie van Sport in een verklaring.

Vorige week ontkenden de organisatoren van de Spelen dat het een politiek statement is en zeiden dat ze de vlag volgend jaar zullen toestaan. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de rood met witte vlag met strepen wel verboden.

Japan en Zuid-Korea leven op gespannen voet met elkaar. Sommige beleidsbepalers in Seoul hebben zelfs aangedrongen op een boycot van de Spelen en een reisverbod naar Japan.

Seiko Hashimoto Ⓒ REUTERS

Schaatsen: Hashimoto olympisch minister

08.55 uur: Oud-schaatsster Seiko Hashimoto is benoemd tot olympisch minister in het kabinet van premier Shinzo Abe. Hashimoto nam liefst deel aan zeven Olympische Spelen: vier keer als schaatsster en driemaal als wielrenster. Bij de Winterspelen van Albertville in 1992 pakte ze het brons op de 1500 meter.

Hashimoto (54) werd nog tijdens haar sportieve loopbaan verkozen in het Hogerhuis. Een jaar later hield ze het in 1996 na de Spelen van Atlanta voor gezien als wielrenster. Naast haar rol in de politiek is ze vicevoorzitter van het Japans olympisch comité en was ze eerder voorzitter van de schaatsbond van het Aziatische land.

Hashimoto heeft dankzij haar ouders nog een speciale band met de Spelen. Haar voornaam begint met hetzelfde karakter als het Japanse woord voor olympische vlam, seika. Ze werd geboren vijf dagen voordat in Tokio in 1964 de Olympische Spelen begonnen. Volgend jaar zijn de Spelen opnieuw in de Japanse hoofdstad.