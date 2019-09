Sport Kort: Veldrijders missen Van der Poel

De Knegt benieuwd naar eerste wereldbekercross

10.13 uur: Bondscoach Gerben de Knegt vertrekt met zes mannen en vijf vrouwen naar de eerste wereldbekerwedstrijden veldrijden van dit seizoen in de Verenigde Staten.

Daarin ontbreken onder anderen Mathieu van der Poel, Lucinda Brand en Marianne Vos, allen deze maand nog actief op de weg. Van der Poel is de regerend wereldkampioen, Brand en Vos pakten vroeg in het jaar respectievelijk zilver en brons op het WK.

„Bij de mannen is verder de gehele top aanwezig in de Verenigde Staten, met uitzondering van Wout van Aert. Ik ben benieuwd hoe de krachtsverhoudingen liggen in deze eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen net na de zomer”, zegt De Knegt.

Hij staat zaterdag met Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis, Sieben Wouters, Stan Godrie en Maik van der Heijden aan de start bij de elitemannen in Iowa City en een week later in het Amerikaanse Waterloo.

Bij de vrouwen selecteerde De Knegt beloftenwereldkampioene Inge van der Heijden, die gezelschap krijgt van Maud Kaptheijns, Sophie de Boer, Manon Bakker en Monique van de Ree.

De bewuste ’Rising Flag’.

Zuid-Korea wil dat Japanse vlag geweerd wordt

10.12 uur: Zuid-Korea heeft het Internationaal Olympisch Comité gevraagd een bepaalde Japanse vlag te weren tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De vlag ’Rising Sun’ staat symbool voor Japanse maritieme zelfverdedigingstroepen, maar in grote delen van Oost-Azië wordt het gezien als een symbool van de heftige Japanse onderdrukking en militaire agressie voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

„We hebben de geschiedenis achter de vlag uitgelegd en geëist dat die tijdens de Olympische Spelen verboden wordt”, meldde het Zuid-Koreaanse ministerie van Sport in een verklaring.

Vorige week ontkenden de organisatoren van de Spelen dat het een politiek statement is en zeiden dat ze de vlag volgend jaar zullen toestaan. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de rood met witte vlag met strepen wel verboden.

Japan en Zuid-Korea leven op gespannen voet met elkaar. Sommige beleidsbepalers in Seoul hebben zelfs aangedrongen op een boycot van de Spelen en een reisverbod naar Japan.

Seiko Hashimoto Ⓒ REUTERS

Schaatsen: Hashimoto olympisch minister

08.55 uur: Oud-schaatsster Seiko Hashimoto is benoemd tot olympisch minister in het kabinet van premier Shinzo Abe. Hashimoto nam liefst deel aan zeven Olympische Spelen: vier keer als schaatsster en driemaal als wielrenster. Bij de Winterspelen van Albertville in 1992 pakte ze het brons op de 1500 meter.

Hashimoto (54) werd nog tijdens haar sportieve loopbaan verkozen in het Hogerhuis. Een jaar later hield ze het in 1996 na de Spelen van Atlanta voor gezien als wielrenster. Naast haar rol in de politiek is ze vicevoorzitter van het Japans olympisch comité en was ze eerder voorzitter van de schaatsbond van het Aziatische land.

Hashimoto heeft dankzij haar ouders nog een speciale band met de Spelen. Haar voornaam begint met hetzelfde karakter als het Japanse woord voor olympische vlam, seika. Ze werd geboren vijf dagen voordat in Tokio in 1964 de Olympische Spelen begonnen. Volgend jaar zijn de Spelen opnieuw in de Japanse hoofdstad.