Perr Schuurs over eigen goal Tagliafico: ’Het begint bij mij’

Schuurs liet zich verrassen door Sadio Mané die de bal vervolgens helemaal verkeerd raakte maar via de Tagliafico wel scoorde. „Het was echt ongelukkig, maar het begint bij mij”, erkende de in Limburg geboren verdediger.

Na twee jaar van aanpassingsproblemen mocht Schuurs tegen Liverpool laten zien wat hij waard is. „Ik speelde misschien wel tegen de beste aanval van de wereld”, doelde hij op bewierookte spitsen als Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah. „Zulke tegenstanders krijgen we niet in de eredivisie. Het was allemaal een tempo hoger.”

