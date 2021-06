Video: Max Verstappen en collega’s vermaken zich met bijzondere speurtocht

Verstappen, Sergio Pérez, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda werden onlangs ondergedompeld in een Oostenrijks offroad avontuur. Te zien is onder meer hoe de coureurs van Red Bull en AlphaTauri in een watervliegtuig zitten, racen met lange houten boten én in zogeheten Pinzgauer trucks met zes wielen.

Max Verstappen, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda en Pierre Gasly. Ⓒ Red Bull Content Pool

Voor Verstappen was dat laatste onderdeel het hoogtepunt van de dag. ,,Eerlijk gezegd had ik nog nooit zoiets als de Pinzgauer gezien, een auto met zes wielen. Best gaaf om in te rijden. Het is altijd leuk om in Oostenrijk te racen en nu krijgen we opnieuw de kans om het twee keer te doen. Het is onze thuis-Grand Prix en we hebben hem al eerder gewonnen, dus hopelijk kunnen we hier twee goede weekenden hebben.”