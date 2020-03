’Feyenoord-Ajax niet in lege Kuip’

„Juventus-Inter was een topper in de Serie A, maar werd door de lege tribunes een zouteloze pot. Haal de wedstrijd dan maar uit het programma en haal hem later in. Ja, ook volgende week Feyenoord-Ajax. Natuurlijk is het in het voordeel van Ajax als die in een lege Kuip wordt gespeeld. Maar dat willen we niet.”