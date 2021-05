Thomas Tuchel zorgt voor Duitse hattrick in Champions League

Het is de tweede keer in de historie van het toernooi, dat in het verleden als Europa Cup 1 bekend stond, dat de titel in de Europese koningsklasse in drie opeenvolgende jaren door drie verschillende trainers uit hetzelfde land is gewonnen. Eerder zorgden Brian Clough met Nottingham Forest (1980), Bob Paisley met Liverpool (1981) en Tony Barton met Aston Villa (1982) voor een Engelse hattrick.

Tuchel werd in december ontslagen bij het Franse Paris Saint-Germain en eind januari aangesteld bij Chelsea als opvolger van Frank Lampard. Hij kon zijn geluk natuurlijk niet op. „Het is de belangrijkste wedstrijd in Europa en die hebben wij gewonnen”, jubelde de Duitser. „Ik ben erg trots, maar dat was ik voor de wedstrijd al. Ik heb zoveel vertrouwen in deze ploeg. Het is een zeer sterke groep, een eenheid.”

Tuchel verloor vorig seizoen met zijn toenmalige club Paris Saint-Germain in de CL-finale van Bayern München. „Ik was heel dankbaar dat ik nu weer in de finale stond. Ik voelde me nu anders, ik voelde dit keer het succes dichtbij komen. We waren vooraf niet favoriet, hoewel we in de beker en in de competitie al van City hadden gewonnen in het afgelopen seizoen. Nu hebben we ze voor de derde keer verslagen. Dat zegt genoeg over onze kracht. Het was een heel zwaar gevecht, maar door elkaar te helpen en te steunen hebben we het gered. We waren vastbesloten om te winnen.”

