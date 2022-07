Verstappen na tweede training: ’Geen grote problemen’

In tegenstelling tot de verregende eerste sessie bleef het tijdens de tweede training droog. Ferrari-coureur Sainz ging rond in 1.28,942. De rangschikking werd in vergelijking met andere weekenden wat opgeschud. Lewis Hamilton noteerde voor eigen publiek de tweede tijd, gevolgd door landgenoot Lando Norris (McLaren). Verstappens snelste tijd was een 1.29,149. Hij was dus twee tienden langzamer dan Sainz. Diens teamgenoot Charles Leclerc noteerde op gepaste afstand de vijfde tijd.

„Het is altijd een beetje tricky als je in de eerste training niet kan rijden”, aldus Verstappen. „Normaal bouw je een dag meer op. Het was misschien niet ideaal, maar tegelijkertijd hebben we ook geen grote problemen. We weten waar we aan moeten werken. Dat zullen we vanavond proberen te doen, maar zaterdag gaat het regenen en zijn de condities dus weer anders. Al met al was het wel oké vandaag. Niet geweldig, maar ook niet heel slecht. We zitten er bij.”

Duidelijk was dat het gestuiter van menig auto nog steeds niet opgelost. In de snelle bochten op Silverstone was dat duidelijk te zien. Vanaf de Grand Prix van Frankrijk, over drie weken, gaat de nieuwe technische richtlijn van de FIA omtrent het zogeheten porpoising in en is te veel gestuiter uit veiligheidsoverwegingen niet meer toegestaan.