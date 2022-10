Spaanse tweedeklasser Burgos CF kent absurde seizoenstart

Tijdens de eerste acht wedstrijden van het seizoen speelde Burgos liefst zes keer 0-0. De twee andere duels won de club met 1-0. Zo is het doelsaldo van de club na acht duels 2-0. De nog altijd niet gepasseerde ploeg staat momenteel negende. Het heeft zowel de minste doelpunten gemaakt als dat het (met afstand) de minst goals tegenkreeg.

De grote vraag is of ze hun aparte reeks een vervolg kunnen geven dit weekend. Koploper Deportivo Alaves is zaterdag namelijk de tegenstander.

Preston North End

Ook in Engeland is er op het tweede niveau momenteel een club met bijzonder weinig doelpunten, zowel voor als tegen. Na twaalf duels is het doelsaldo van Preston North End slechts 4-4. Zes van de twaalf duels in de Championship van de club uit noordwest Engeland eindigden tot dusver doelpuntloos.

Preston North End speelt dit weekend eveneens tegen de (mede)koploper en gaat op bezoek bij Norwich City.