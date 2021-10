Topkandidaat opvolger ontslagen Ronald Koeman zwijgt nog over Barcelona

Xavi zwijgt over een mogelijke terugkeer naar FC Barcelona. Ⓒ HH/ANP

Hoewel Xavi Hernandéz in de Spaanse media al tot opvolger van de ontslagen trainer Ronald Koeman is benoemd bij FC Barcelona, zwijgt de voormalige speler over een mogelijke terugkeer naar Camp Nou.