Premium Het beste van De Telegraaf

Tes Schouten (21) zwemt bijna geruisloos naar de top: ’Ik ben vooral liever voor mezelf’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Zwemster Tes Schouten zit in een heerlijke flow en hoopt die de komende weken door te trekken. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Tes Schouten straalt wanneer ze vertelt over de Nederlandse records die ze de afgelopen weken heeft gezwommen. De 21-jarige schoolslagspecialiste geniet meer dan ooit van haar leven als topsportster en dat vertaalt zich in goede resultaten. „Mijn droom is om individuele medailles op de titeltoernooien te winnen”, klinkt het ambitieus een aantal dagen voor vertrek naar Melbourne, waar volgende maand de WK Kortebaan op het programma staan (13-18 december). De afgelopen jaren heeft ze vooral gezaaid, maar nu is het tijd om te oogsten.