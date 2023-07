381.000 nachtbrakers zagen Oranje Leeuwinnen in actie tegen VS

De wedstrijd, het tweede WK-duel van de Nederlandse ploeg in Nieuw-Zeeland, resulteerde in een eindstand van 1-1. De ploeg van bondscoach Andries Jonker kwam al in de 17e minuut op voorsprong via middenveldster Jill Roord, maar had het in de tweede helft lastig tegen de viervoudig wereldkampioen. Lindsey Horan kopte ruim een half uur voor tijd de gelijkmaker binnen. De Amerikaanse ploeg leek in de 67e minuut op voorsprong te komen, maar een treffer van Alex Morgan ging niet door vanwege buitenspel.

Video: Na fysiek duel Oranje: ‘Zij werd belaagd in mixed zone’. Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook: Oranje Leeuwinnen zijn terug aan de wereldtop na meeslepend gevecht met Team USA

Bekijk ook: Zieke Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova niet present op training Oranje Leeuwinnen

Oranje heeft met alleen nog het duel met WK-debutant Vietnam te gaan een goede kans op de achtste finales. Ook groepswinst is nog mogelijk.