Memphis Depay met hattrick naast Johan Cruijff: ’Nu naar de top-3’

El Salvador had 48 interlands nodig voor zijn 33 goals in Oranje, terwijl Depay dinsdagavond voor de 71e keer het shirt van het Nederlands elftal aan had. Ook Abe Lenstra maakte 33 goals in het Nederlands elftal. De legendarische Fries had daar 47 interlands voor nodig.

Aan het begin van de tweede helft kopte Depay de 4-0 voor Oranje binnen, op aangeven van Steven Berghuis. Dat was de 33e van Depay, die in het najaar van 2013 debuteerde voor het Nederlands elftal, destijds ook onder leiding van Louis van Gaal.

Bekijk ook: Oranje wervelt langs Turkije en zet stap richting WK

„Cruijff en Lenstra zijn legendes, zij hebben zoveel voor het Nederlands elftal betekend en ons voetbal op de kaart gezet”, zei Depay na afloop tegen de NOS. „Daar kun je niemand mee vergelijken. Ik moet er zelf nu voor zorgen dat ik belangrijk voor de ploeg blijf met mijn spel en met mijn goals. Ik sta nu in de top-10 van topscorers, maar ik wil naar de top-3.”

Bergkamp en Robben volgende slachtoffers

Het eerstvolgende ’slachtoffer’ van Depay op de alltime topscorerslijst van Oranje is Faas Wilkes, die op 35 goals staan. Kort daarboven staan Dennis Bergkamp en Arjen Robben met 37 doelpunten. De laatste die voor Depay een hattrick in Oranje maakte, was Georginio Wijnaldum. Hij trof drie keer doel in het EK-kwalificatieduel met Estland in het najaar van 2019.