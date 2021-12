Nederlandse olympiërs beslissen zélf wanneer ze boosterprik halen

„Iedere sporter kan in overleg met zijn of haar medische staf, en in overleg met ons binnen wat haalbaar en te organiseren is, zelf plannen”, aldus een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF. „Er zijn meerdere plekken voor in Nederland.”

Eerder deze week werd al bekend dat de wintersporters op korte termijn hun derde prik tegen het coronavirus kunnen krijgen. NOC*NSF heeft dat afgesproken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. „Na overleg met VWS zijn er boostervaccins beschikbaar nu dat kan zonder de kwetsbare groepen daarmee in de weg te zitten.” De sportkoepel verwacht dat het om ongeveer honderd sporters en begeleiders gaat. Zij kunnen op een bepaald aantal locaties terecht voor een prik.

21 dagen quarantaine

De Spelen in Beijing beginnen op 4 februari. Voor de langebaanschaatsers staat komende week in Thialf het olympisch kwalificatietoernooi op het programma. Daar worden de tickets voor de Spelen verdeeld. China laat in principe alleen gevaccineerde sporters toe. Wie niet gevaccineerd is, moet bij aankomst eerst 21 dagen in quarantaine.

Afgelopen zomer, tijdens de Spelen in Tokio, konden de sporters en begeleiders van TeamNL ruim voor vertrek ook hun vaccinatie halen. Bijna 100 procent van de Nederlandse delegatie was toen gevaccineerd voor vertrek richting Japan.