Erik ten Hag waarschuwt PSV: ’Pay back time’

Ten Hag heeft de afgelopen weken al vaker aangegeven dat het gevaar bestaat dat zijn ploeg te veel vertrouwen krijgt van een reeks goede duels. Ondanks zijn waarschuwingen maakte Ajax drie weken geleden een slappe indruk tegen FC Utrecht, met een nederlaag van als gevolg (0-1).

Ajax verdedigt tegen PSV de koppositie van de Eredivisie. De club wil zich ook revancheren voor de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4). „Ik denk dat deze duels niet met elkaar te vergelijken zijn”, stelde Ten Hag. „Ze komen op een ander moment. Maar het is zondag wel ’pay back time’.”

"Tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal zetten we goed druk, maar verspeelden we soms te snel de bal"

De spelers van Ajax zijn fit uit de gewonnen wedstrijd tegen Borussia Dortmund (4-0) in de Champions League gekomen. PSV kwam donderdagavond nog in actie tegen AS Monaco in de Europa League. De club uit Eindhoven verloor (1-2) en zag aanvallers Noni Madueke en Cody Gakpo geblesseerd afhaken. Mogelijk ontbreken ze tegen Ajax.

PSV-trainer Roger Schmidt vertelde afgelopen week dat hij het als een groot nadeel ziet dat zijn ploeg twee dagen minder rust heeft voor de topper in Amsterdam. „Ik denk dat dit geen doorslaggevende factor is”, reageerde Ten Hag. „Wij hebben alles in eigen hand. We willen volle bak gaan en de week goed afsluiten. PSV heeft een goede selectie. Ze kunnen wel dingen opvangen. Ze zullen met een strijdbaar en goed elftal starten.”

Ajax had het de laatste duels lastig met PSV. Vorig seizoen eindigden beide competitieduels onbeslist. Ajax kwam voor eigen publiek terug van een achterstand van twee doelpunten (2-2) en redde in de slotfase een punt in Eindhoven (1-1). „Ik denk dat onze speelwijze hen wel ligt”, zei Ten Hag. „Maar we gaan die niet veranderen. Ik kan me ook heel goede duels van ons tegen PSV herinneren, zoals begin dit jaar voor de beker”, doelde hij op een zege van 2-1. „Tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal zetten we goed druk, maar verspeelden we soms te snel de bal. Dat moet nu beter.”