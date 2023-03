Oppermachtige Groenewoud voor tweede keer in loopbaan wereldkampioen op de massastart

De 24-jarige Friezin nam in Thialf al vroeg een grote voorsprong en hield die in de race over zestien ronden knap vol. Ivanie Blondin uit Canada pakte het zilver, voor Irene Schouten was er brons.

Schouten plaatste al vroeg in de race een demarrage en lokte zo een reactie uit van de Canadese schaatssters. Daarna sprong Groenewoud weg en nam ze een halve baan voorsprong. Halverwege de race zag ze het peloton op het rechte stuk in de rug. Haar enorme voorsprong kwam niet meer in gevaar.

Groenewoud won bij de WK in 2021 in Thialf voor het eerst de wereldtitel. Ploeggenote en regerend olympisch kampioene Schouten deed dat eerder ook al twee keer.