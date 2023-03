WK Afstanden: Schouten en Groenewoud naar finale massastart

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Irene Schouten Ⓒ Pro Shots

Irene Schouten en Marijke Groenewoud rijden bij de WK afstanden in Heerenveen later zaterdag de finale op de massastart. Schouten plaatste zich in de eerste halve finale als zesde voor de finale. Groenewoud was in de tweede race goed voor de eerste plaats.