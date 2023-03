WK Afstanden: Schouten naar finale massastart

Door onze Telesportredactie

Irene Schouten Ⓒ Pro Shots

Irene Schouten is bij de WK Afstanden in Heerenveen doorgedrongen tot de finale op de massastart. De 30-jarige regerend olympisch kampioene plaatste zich als zesde in haar halve finale. In een race van zestien ronden kwalificeerden de beste acht zich voor de finale van later zaterdagmiddag.