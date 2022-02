Everton met Donny van de Beek overtuigt tegen Leeds United, ruime zege koploper City

Voor Everton scoorden aanvoerder Seamus Coleman en Michael Keane in de eerste helft. Het doelpunt van Coleman viel na een strakke voorzet van Van de Beek, die de hele wedstrijd speelde als middenvelder. Het was voor de 24-jarige Nederlander, die wordt gehuurd van Manchester United, zijn eerste Premier League-basisplaats van het seizoen.

In de tweede helft scoorde Anthony Gordon nog met de hak uit een afstandsschot van de Braziliaan Richarlison. Aanvaller Anwar El Ghazi maakte in de 81e minuut als invaller zijn competitiedebuut voor Everton.

Sterling helpt koploper Manchester City met hattrick aan winst

De Engelse koploper Manchester City heeft in de Premier League het uitduel met degradatiekandidaat Norwich City ruim gewonnen. Met verdediger Nathan Aké in de basis won de ploeg van Pep Guardiola met 4-0. Aanvaller Raheem Sterling scoorde drie keer. De voorsprong op nummer 2 Liverpool is nu 12 punten. De club uit Manchester heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld.

Manchester City-middenvelder Bernardo Silva raakte al na 5 minuten de paal in Norwich. Na een halfuur spelen was het alsnog raak, toen Sterling de bal mooi in de verre hoek plaatste. In de tweede helft maakte Engelsman Phil Foden na een rommelige situatie in het strafschopgebied de tweede voor Manchester City. De scheidsrechter had doellijntechnologie nodig om te zien dat de bal over de lijn was.

Sterling maakte daarna ook nog zijn tweede en derde van de wedstrijd. Die laatste kwam uit een rebound van een strafschop, die de Engelsman zelf had gemist.

Norwich blijft 18e, een plek die aan het einde van het seizoen degradatie betekent.

Ronaldo scoort weer niet

Cristiano Ronaldo heeft inmiddels al zes wedstrijden op rij niet gescoord en dat is een zeldzaamheid voor de Portugese stervoetballer. Hij kwam ook niet tot scoren voor zijn club Manchester United in de ontmoeting met Southampton.

Het duel op Old Trafford eindigde in 1-1, waardoor United weer puntenverlies leed. De ploeg van trainer Ralf Rangnick staat vijfde in de stand.

United kwam wel op voorsprong in de eerste helft door een goal van Jadon Sancho. Een doelpunt van Paul Pogba op slag van rust werd afgekeurd. Kort na aanvang van de tweede helft kwam Southampton op gelijke hoogte. Ché Adams was de maker van het doelpunt. De bezoekers verhoogden vervolgens de druk en doelman David de Gea kon een schot van Armando Broja maar net keren. In de slotfase probeerde de thuisclub vergeefs nog een doelpunt te forceren.

