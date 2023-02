VIDEO Cristiano Ronaldo maakt 500e treffer in competitieverband

De Portugees maakte er verreweg het meest in La Liga voor Real Madrid (311), 103 keer scoorde hij voor Manchester United in de Premier League, 81 maal in de Serie A voor Juventus en dan ook nog 3 voor Sporting Lissabon. Voeg daar de twee voor zijn nieuwe werkgever bij en de rekenmachine komt uit op 500 stuks.

Overigens ging de teller even later zelfs naar 501, want Ronaldo was vijf minuten voor de pauze weer trefzeker. De wedstrijd zit op het moment van schrijven in de rust met een 0-2 voorsprong voor Al-Nassr.